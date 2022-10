Gabigol tem mais minutos em campo que todos os jogadores de linha de Corinthians e Athletico-PR

Ao fim da temporada de 2022, nenhuma equipe do futebol brasileiro vai ter disputado mais jogos que o Flamengo. Serão 77 no somatório de Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A única competição possível que o rubro-negro não participou foi a Recopa Sul-Americana.

Dos 51 jogadores usado pela equipe, desde as primeiras rodadas do estadual, nenhum atleta esteve em campo por mais tempo que Gabigol. O camisa 9 lidera a minutagem em 2022. A distância para o segundo, Arrascaeta, chega perto dos 900 minutos – o que daria nove jogos e meio, aproximadamente – segundo estatísicas do portal ‘Ogol’.

No total, Gabigol disputou 58 jogos, mesmo número de Everton Ribeiro no ano. Mas como foi menos substituído, lidera com folga a minutagem tendo 4.555 minutos em campo. Arrascaeta é o segundo com 3.699 e Everton Ribeiro o terceiro com 3.659.

“Gabriel não jogaria essa partida por causa da sequência e da entrega que vem tendo. Isso já era programado para alguns jogadores que tinham jogos seguidos. Não foi de hoje que fizemos. Internamente decidimos diretrizes e manteremos essa proposta que foi apresentada e estudada por todos os departamentos. Vamos ver se não tem ninguém fora de combate para montarmos a melhor equipe possível” – comentou Dorival Junior, após o empate com o Inter, sobre a suspensão de Gabigol.

No Corinthians, rival do Flamengo nas finais da Copa do Brasil, Cássio tem mais minutos jogados que Gabigol. O goleiro soma 4.555 em minutagem. No entanto, se a estatística for aplicada somente aos jogadores de linha, o camisa 9 rubro-negro supera Róger Guedes, o que mais jogou pelo Timão com 3.977 minutos. O Athletico Paranaense, adversário na final da Libertadores, tem o goleiro Bento (3.960 minutos) e o zagueiro Pedro Henrique (3.723) como os mais utilizados.

Sem os titulares, o Flamengo visita o Cuiabá às 19h deste sábado, na Arena Pantanal. A Super Rádio Tupi transmite com José Carlos Araujo, Washington Rodrigues e toda a seleção brasileira do rádio.