Gabigol e Pedro cumprem suspensão contra o Goiás no Brasileiro e desfalcam Flamengo

Além do próprio tropeço por 1 a 1 diante do Ceará, no Maracanã, e da distância de cinco pontos ao líder Palmeiras, o Flamengo tem mais problemas para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (11), às 19h, contra o Goiás, na Serrinha. Gabigol e Pedro receberam o terceiro cartão amarelo – o camisa 9 ainda tomou o vermelho na sequência – e não estarão à disposição. Substituto natural da dupla, Lázaro foi vendido ao Almería-ESP e aumenta lista de desfalques no setor.

Muito criticado pela torcida pela escolha dos titulares, o técnico Dorival Júnior agora terá de improvisar algum jogador do elenco na função de centroavante para a partida com o Esmeraldino ou utilizar alguém das categorias de base na referência do ataque. A tendência é que o treinador siga pondo em campo, inclusive, uma formação alternativa, já de olho na volta das semifinais da Copa do Brasil, no embate com o São Paulo, no Rio de Janeiro, agendado para o dia 14 de setembro.

No empate com o Ceará, Gabigol foi o autor do gol do Flamengo e chegou a marca de 100 redes balançadas no Brasileirão. Dessa forma, o artilheiro torna-se o profissional mais jovem a atingir esse recorde, superando até mesmo Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. Neste domingo (11), também completou 200 jogos vestindo a camisa rubro-negra. Mas há também um ponto negativo: após o tropeço no Vozão, Gabi virou o atleta com maior número de cartões vermelhos desde que chegou à equipe carioca.