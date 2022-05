Funil de vendas auxilia empresas a melhorarem experiência do cliente 

O funil de vendas é utilizado por negócios dos mais diferentes segmentos e amplamente aplicado dentro do mercado imobiliário. Através dele, uma empresa consegue captar novos leads, qualificá-los com facilidade e encaminhá-los até a compra. Trata-se de um modelo estratégico separado por estágios que estrutura visualmente toda a jornada de compra de um cliente em potencial.

Segundo uma pesquisa realizada pela Open Text, empresa canadense que desenvolve e vende software de gerenciamento de informações corporativas, 73% dos brasileiros voltam a comprar de marcas que oferecem atendimento personalizado. Além disso, o estudo revelou que 77% dos entrevistados, declararam que uma experiência digital individualizada é vital para que voltem a comprar de uma marca novamente.

Para Marcelo Volker, diretor de planejamento na VMV Group, quando uma empresa foca seus esforços na jornada do cliente automaticamente ela está trabalhando o funil de vendas, pois dessa forma ela define as etapas do atendimento. “Com esta base definida, a equipe de vendas consegue trabalhar de maneira mais assertiva e personalizada em cada momento da jornada de compra”, explica.

Devido à sua importância, novas ferramentas para otimizar os ganhos da empresa através do funil de vendas estão sempre surgindo no mercado imobiliário. Uma das mais comuns e mais importantes é o CRM.

CRM é a sigla para Customer Relationship Manager, ou seja, gestão de relacionamento com o cliente. Esta ferramenta oferece grande diversidade de funcionalidades e entre elas está o acompanhamento do funil de vendas. De acordo com Fábio Garcez, CEO do CVCRM – Construtor de Vendas, a gestão da trajetória de consumo é de extrema importância. “Sem ela, é difícil compreender quem está interessado nos produtos ou serviços que a empresa oferece”, pontua.

Fábio Garcez explica, ainda, que quando se trata do mercado imobiliário a prospecção corre riscos de não passar do marketing local. Segundo o CEO, “o que o acompanhamento do funil de vendas proposto pelo CRM busca é exatamente a expansão do poder de venda de uma incorporadora, trazendo mais leads qualificados e mais vendas efetivadas.”

Com o objetivo de esclarecer mais detalhes sobre a importância do funil de vendas e oferecer dicas com as melhores formas de aplicar a técnica no ambiente organizacional, CVCRM, VMV e Sienge unirão décadas de experiência de mercado para conversar sobre como impulsionar o negócio através do funil de vendas imobiliário.

O webinar “Impulsionando suas vendas com o funil de vendas imobiliário” será realizado gratuitamente no dia 19 de maio (quinta-feira), às 17h30. O evento contará com grandes nomes do mercado como Walter Acras Junior – gerente de ecossistema do Sienge, Marcelo Volker – diretor de planejamento na VMV Group e Fábio Garcez – CEO do CVCRM.