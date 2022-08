Frutas, hortaliças e legumes superaram a inflação nos últimos 12 meses

O preço de frutas, hortaliças e legumes ficou acima da inflação nos últimos 12 meses, é o que aponta o levantamento da Fundação Getúlio Varga. Entre os alimentos que mais têm pesado no bolso dos brasileiros. As frutas acumularam uma alta de 35,5% em um ano. Já os legumes e hortaliças, os aumentos foram ainda maior: 41,8%.

A pesquisa da FGV revela que as hortaliças registraram aumento bem acima do Índice Geral de Preços do Mercado, definido em 9,02%. O economista Gilberto Braga destaca os fatores que motivaram a elevação dos preços.

Gilberto Braga aponta que a disparada no preço dos alimentos fez com que valor do litro de leite superasse o da gasolina.