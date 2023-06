Frente fria chega a Sergipe trazendo muita chuva e baixas temperaturas

Os próximos 10 dias em Sergipe são esperados com chuvas em todos os territórios. A análise mais recente feita pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), indica acumulados que podem superar os 100 milímetros até o dia 30 de junho.

Em Sergipe, as chuvas devem ser mais volumosas na região litorânea, sendo o Sul sergipano o território mais favorecido, onde o acumulado pode atingir até 100 mm. Já no Agreste, a chuva pode alcançar até 50 mm e, no Sertão, tende a ter 25 mm. “Diante disso, espera-se que o Sertão atinja a média climatológica, já o litoral e Agreste podem ultrapassar”, informou a meteorologista da Semac.

Previsão do tempo

Para esta segunda-feira, 19, na região sul, a previsão do tempo indica a possibilidade de chuvas. Espera-se também temperaturas mínimas ficam em torno 20°C e máximas de 24 °C. No Agreste, espera-se mínimas em torno de 19.8°C e máxima de 29.5 °C. E no Sertão, mínimas de 21.1°C e máximas de 29.5 °C.

Por: Eduardo Góis