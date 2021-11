Formação de Trovoadas Agora em Tobias Barreto. Chuva a qualquer momento!

Segundo informações da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), apesar da estação com altas temperaturas, a formação de Zonas Úmidas sobre o Brasil e as condições oceânicas são propícias para a ocorrência de chuvas em todo o Leste do Nordeste, inclusive no estado, provocando instabilidades atmosféricas que resultam em pancadas mais fortes e isoladas de chuvas.

Ainda segundo a CMT, até a segunda-feira, 29, o acumulado das chuvas poderá chegar a 50 mm nos Territórios Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano. Nos demais territórios, o acumulado será em torno de 20 mm. Os ventos podem chegar até 35 km/h.

Previsão do Tempo

Hoje, em praticamente todos os territórios, a predominância para o restante do dia é de tempo parcialmente nublado, sendo que as chuvas tendem a ocorrer durante a tarde e a noite no território do Alto Sertão Sergipano. No interior, os termômetros marcarão mínima de 22,7°C e máxima de 34,3°C; já no litoral, as mínimas chegam em torno de 24,5°C e máximas de 30,3°C.

No domingo (28), espera-se durante a madrugada e a manhã com tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o estado. No período vespertino, a expectativa é de chuvas no Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano, e tempo parcialmente nublado nos demais territórios; enquanto que à noite, a previsão é de chuvas nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano, com temperaturas entre 25,4°C e 30,5°C, e de 22,2°C à 34,5°C no interior.

Para a próxima segunda-feira (29), são esperadas chuvas durante a madrugada nos Territórios Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e Sul, pela manhã na Grande Aracaju e Sul Sergipano, à tarde no Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul e à noite, nestes mesmos territórios e nos municípios da Grande Aracaju, ficando os demais com tempo parcialmente nublado. As temperaturas mínimas serão de 22,°C no interior e 24,2°C no litoral e máximas de 29,5°C no litoral e 32,2°C no interior.

