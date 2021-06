Proprietário de bar e seu comparsa são presos por tráfico de drogas em Tobias Barreto.

Na noite dessa terça-feira (15), após informações repassadas pelo 190 da PM de que havia a prática de venda de drogas ilícitas em um bar na avenida José David dos Santos, bairro Santa Rita, zona urbana de Tobias Barreto.

Policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão da PMSE flagraram e prenderam dois homens pelo crime de tráfico ilegal de drogas. Antes da prisão, os dois ainda esboçaram fuga, mas foram contidos pelos PMs. Um dos autores é o próprio dono do bar, o qual já possui passagem pelo sistema prisional, e, além das drogas encontradas com os mesmos, também tinham envelopes e frascos em outros compartimentos do bar, inclusive escondidas no vaso sanitário.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.