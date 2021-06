O veículo foi encontrado em estado de abandono próxima a uma praça no povoado Ilha, em Itabaiaininha, Sergipe. Os PMs fizeram a consulta pelo Infoseg – Sistema de Informações de Segurança Pública e constataram o registro de roubo/furto. A motocicleta de marca Honda, modelo CG tem origem do estado de Santa Catarina e já se encontra no 11° Batalhão da PMSE a disposição do proprietário.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.