Força Tática do 11° Batalhão, prende traficante procurado pela justiça de São Paulo.

O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (25), após abordagem realizada por policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão da PMSE a um veículo que circulava no centro urbano da cidade de Tobias Barreto, a 120 quilômetros da capital sergipana.

Ao verificar as documentações do condutor do veículo, os PMs identificaram um mandado de prisão da comarca de justiça de Mongaguá, estado de São Paulo, em desfavor do mesmo, pelo crime de tráfico de drogas. A expedição do mandado judicial data de agosto deste ano, por fato ocorrido em 2010, porém, segundo o suspeito, enquanto aguardava julgamento, veio se esconder em Tobias Barreto.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.