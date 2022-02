Fluminense vence o primeiro Fla-Flu da temporada – Gol de Arias aos 43 do segundo tempo

Marcos Felipe salvou o time tricolor com defesas espetaculares nos acréscimos do jogo

Em um jogo de tirar o fôlego, principalmente nos momentos finais, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 no primeiro encontro entre as equipes na temporada 2022. John Arias marcou o único gol do jogo no Estádio Nilton Santos. O goleiro Marcos Felipe, teve uma atuação impecável e impediu que o Flamengo conseguisse o empate com duas defesas espetaculares antes do árbitro apitar pela última vez.

O início da partida foi de muita tensão. Com a bola rolando, as duas equipes fizeram um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas quando o jogo parava, os times apresentavam um nível de tensão fora do normal. Em determinados momentos, o jogo ficou parado por longos períodos, em função das discussões entre os atletas e também com a arbitragem. Não seria surpreendente se houvesse expulsões ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Flamengo conseguiu balançar as redes com Gabigol, mas após uma longa espera, o árbitro de vídeo anulou o gol rubro-negro por impedimento. Minutos depois, aos 34, Vitinho e Calegari trocaram agressões e foram expulsos do jogo. A partir daí, o Flamengo passou a tentar pressionar o adversário, mas não mostrou tanta objetividade.

Quando o jogo se encaminhava para um empate sem gols, o Fluminense chegou ao seu gol. Yago Felipe cobrou falta na segunda trave e encontrou John Arias. O volante aproveitou a falha da marcação e cabeceou cruzado. Hugo estava no lance, mas não teve agilidade suficiente para fazer a defesa.

Em desvantagem, o Flamengo partiu para o ataque para tentar o empate e por pouco não obteve a igualdade no marcador. Aos 51, Marinho foi na linha de fundo e chutou cruzado para Gabigol. O camisa 9 desviou e Marcos Felipe fez uma defesa sensacional. Dois minutos depois, no último lance de ataque do jogo, Lazaro recebeu cruzamento praticamente dentro da pequena área. O jovem atacante rubro-negro cabeceou pro chão, mas lá estava Marcos Felipe para fazer mais uma defesa espetacular e garantir a vitória do Fluminense no primeiro Fla-Flu de 2022.