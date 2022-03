Fluminense vence o Botafogo e avança à decisão do Estadual

Tricolor pode perder por até um gol de diferença, no Maracanã, que avança à decisão do Estadual

Substituições certeiras! Em jogo, de certa forma, equilibrado, com uma equipe dominando o ritmo em cada etapa, o Fluminense melhorou consideravelmente com as mexidas feitas pelo técnico Abel Braga, aproveitou as possibilidades perdidas pelo rival e venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Niltons Santos, pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Crescendo cada vez mais na temporada, o colombiano Jhon Arias anotou o tento que decretou a vitória. Com o resultado, o Flu pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, domingo (27), às 16h, no Maracanã, que garantirá vaga na grande decisão do Estadual, contra o Flamengo, assegurado na final ao passar pelo Vasco.

O primeiro tempo foi de muito correria e baixa criatividade, no Rio de Janeiro. Com mais controle da posse nos 20 minutos iniciais e sem sofrer tantos sustos, a não ser em um chute de Chay por cima do travessão, aos 3, o Tricolor trocou passes no campo ofensivo, mas não finalizou sequer uma vez nesse período, ao contrário do Alvinegro, que além da conclusão do camisa 14, levou perigo com cabeceio de Matheus Nascimento, aos 19. O único arremate dos visitantes surgiu dos pés do volante André, aos 32, quando arriscou de fora da área e mandou nas mãos de Diego Loureiro. Em seguida, Pineida também teve boa chance de marcar após boa trama entre Jhon Arias e Calegari, porém, o lateral acabou furando e desperdiçando a jogada. A partir daí, o confronto ficou morno e, somente nos acréscimos, aos 47, Rikelmi quase balançou a rede a favor dos donos da casa, se não fosse Marcos Felipe no caminho para salvar o time das Laranjeiras. Depois do apito do juiz, ambas as torcidas vaiaram as atuações e sobrou até para a arbitragem.

Na volta do intervalo, o cenário não mudou muito e continuou truncado, embora o Botafogo, aproveitando ambiente favorável, tenha evoluído e criado, inclusive, a melhor possibilidade de gol no clássico, aos 3: Kayque puxou contra-golpe e rolou a Chay na direita. O meio pegou cruzado e o rebote caiu à feição para o garoto Matheus Nascimento, que chapou, de canhota, e emendou rente à trava esquerda, tirando o “Uhhh” dos torcedores presentes no Nilton Santos. Enquanto isso, o Fluminense sofreu queda maior ainda na produtividade, recuando e viu o Glorioso assustar novamente com testada de Erison, que havia vindo do banco de reservas. Entretanto, o goleiro voou e espalmou pela linha de fundo, evitando a inauguração da contagem. Em seguida, as mexidas de Abel Braga deram outra cara à formação inicial e os favoritos no duelo construíram três ótimas oportunidades, em nova batida de André, para fora; e em arremates de Nonato e Matheus Martins, defendidas de forma espetacular por Diego Loureiro.

E o ditado “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura” nunca serviu tão bem como nesta segunda-feira (21). Após diversas chances de marcar, vendo o arqueiro do Alvinegro salvar o time da derrota, o Tricolor conseguiu furar o bloqueio adversário e balançar a rede, com Jhon Arias, jogador que vem crescendo no desempenho nas partidas recentes. Aos 35, Yago Felipe, entrando no lugar de Calegari para fazer a ala direita, recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e tocou, na medida, em direção ao colombiano, que bateu forte na trave e viu a bola entrar de mansinho na meta mandante. No mais, o clube de General Severiano não conseguiu tirar forças para empatar o placar e acabou sendo superado no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, dificultando a possível classificação à grande decisão do Estadual.

POR BRUNO GENTILE