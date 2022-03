Fluminense perde para o Botafogo, mas vai à final contra Flamengo

Fluminense sai perdendo por 2 a 0, consegue gol no apagar das luzes e garante vaga na final do Carioca

Gol de Cano aos 51 minutos elimina o Botafogo e garante o Tricolor na decisão contra o Flamengo

O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Botafogo, ficará marcado para a história. Apesar da derrota por 2 a 1, o Tricolor garantiu sua vaga na decisão do Estadual por ter conquistado o título da Taça Guanabara.

O jogo foi marcado pelo domínio completo do Botafogo. Mesmo com um time inferior tecnicamente, o glorioso batalhou, pressionou o Fluminense durante toda a partida e com dois gols de Erison, chegou a ficar com um pé na final, mas tudo mudou quando Germán Cano marcou o gol da classificação aos 51 minutos do segundo tempo após jogada rebatida na grande área.

O jogo ainda terminou com uma grande polêmica de arbitragem. Fred, que havia entrado no fim do jogo, parou o contragolpe do Botafogo com uma falta e foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. No entanto, o árbitro da partida optou pelo encerramento do jogo antes mesmo da cobrança da falta, fato que gerou revolta em jogadores e membros da comissão técnica do Botafogo.

O Fluminense terá o Flamengo pela frente na final do Campeonato Carioca. O jogo de ida está programado para acontecer na quinta-feira, enquanto a partida de volta será no sábado. Os horários ainda serão definidos pela federação carioca.

POR REDAÇÃO TUPI