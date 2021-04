Fluminense e Bahia não entram em acordo pelo empréstimo de Fernando Pacheco

Durante as tratativas envolvendo o jogador, o clube carioca se propôs a pagar seu salário até que ele fosse relacionado pela primeira vez para uma partida no Bahia. A partir disso, os vencimentos seriam quitados integralmente pelos baianos.

A opção de compra foi fixada em US$ 350 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) por 25% dos direitos econômicos de Fernando Pacheco. O valor era proporcional ao que o Fluminense pagou (US$ 700 mil) por 50% do atleta, junto ao Sporting Cristal, do Peru. O time das Laranjeiras entendia como boa opção a possibilidade de recebimento futuro de US$ 350 mil pela metade do que tem dos direitos, somados aos salários economizados até o fim do ano.

Por saber que não teria Pacheco no elenco, o Bahia agiu rapidamente no mercado e contratou, na última semana, o atacante Maykon Douglas, ex-ABC de Natal. Ele já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto a estrear.