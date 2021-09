Flamengo vence o Grêmio de novo e se garante na semifinal da Copa do Brasil

O jogo de volta das quartas de final entre Flamengo e Grêmio foi mais acirrado fora dos gramados, com a tentativa do clube gaúcho de impedir, via STJD, a presença de torcida no Maracanã. Os torcedores foram liberados e assistiram na noite desta quarta-feira a uma partida trucada, com muitas faltas, discussões e cartões amarelos e que terminou com nova vitória rubro-negra. Depois de golear o rival por 4 a 0 em Porto Alegre, o time de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0 graças ao talento de Pedro e confirmou o seu lugar entre os semifinalistas da competição.

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, o Flamengo, que entrou em campo sem peso, confortável com a larga vantagem que conquistara no Sul, deslanchou na etapa final e conquistou o triunfo com dois gols de Pedro. O centroavante entrou inspirado no lugar de Gabigol. Ele fez o primeiro de pênalti, assinalado após toque no braço de Rodrigues na área, e fechou o placar completando para o gol a jogada que ele mesmo começou.

Em campo, depois de um primeiro tempo ruim, de pouco futebol, muitas faltas e uma arbitragem confusa, o jogo melhorou no segundo tempo a partir das mexidas de Renato Gaúcho. Em uma das alterações, o treinador deu descanso a Gabigol e lançou mão de Pedro, que entrou a fim de jogo. O atacante decidiu a partida com dois gols em um intervalo de oito minutos.

Aos 29, ele emendou uma linda bicicleta que foi bloqueada pelo zagueiro Rodrigues com o braço. O juiz marcou a penalidade com o auxílio do VAR. Pedro cobrou com categoria e abriu o placar aos 33. Aos 41, o atacante puxou contra-ataque e serviu Everton Ribeiro, que finalizou na trave. No rebote, o goleador estava no lugar certo para mandar a bola para as redes. Sem forças, o Grêmio esperou o apito final e agora se concentra em se livrar da queda no Brasileirão.

FLAMENGO 2 x 0 GRÊMIO

FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Renê (Ramon); Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho (Lázaro) e Michael; Gabigol (Pedro)

Técnico: Renato Gaúcho

GRÊMIO

Brenno; Rafinha, Paulo Miranda (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Fernando Henrique e Mateus Sarará (Lucas Silva); Jhonata Robert (Everton), Léo Pereira; Borja (Diego Souza)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: quarta-feira, 15 de setembro

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

GOLS: Pedro, aos 33 (de pênalti) e aos 41min do 2ºT

Cartões amarelos: Thiago Maia, Brenno, Kannemann, Rodrigues, Rafinha

Público: 6.446 presentes (6.277 pagantes)

Renda: 794.005