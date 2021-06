Flamengo vence o Coritiba no Paraná e abre vantagem na Copa do Brasil

Rubro-Negro, mesmo desfalcado, fez 1 a 0 nos donos da casa, com gol de Rodrigo Muniz

Estreia com vitória na Copa do Brasil! Mesmo desfalcado por conta de lesões e convocações às seleções, o Flamengo venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta quinta-feira (10), no Estádio Couto Pereira, no Paraná, pelo jogo de ida da terceira fase da competição de mata-mata, e abriu vantagem para o duelo de volta, na próxima quarta (16), no Maracanã. Os cariocas jogarão por um empate, no Rio, para avançar às oitavas de final do torneio. O gol de hoje foi marcado pelo jovem centroavante Rodrigo Muniz, das categorias de base.

O primeiro tempo do confronto foi de amplo domínio dos rubro-negros, porém, poucas chances claras de gol apareceram. Desde o início, os comandados de Mauricio Souza, que substituiu Rogério Ceni, com covid-19, à beira do campo, controlaram as principais ações e, logo aos 2 minutos, Vitinho cobrou falta, a bola desviou na barreira e Wilson, atento, espalmou para o lado. Na sequência, Diego recebeu pela faixa esquerda do gramado e levou para o meio. O armador acertou uma bomba de fora da área e, novamente, o goleiro do Coxa apareceu bem para fazer a intervenção.

O time da Gávea seguiu cercando e acuando os donos da casa, até que, aos 15, a hegemonia dos visitantes surtiu efeito: após cobrança de escanteio batida por Vitinho, Rodrigo Muniz subiu mais alto que a zaga e cabeceou, com categoria, na bochecha da rede, tirando a chance de defesa de Wilson, que ficou estático embaixo das traves. Depois de abrir o placar no Paraná, o Flamengo continuou ocupando o setor ofensivo, mas o ritmo e a criatividade caíram de certa forma.

Já no fim da etapa inicial, aos 42, o Rubro-Negro conseguiu ampliar a vantagem, porém, o lance foi anulado pelo árbitro. Isso porque o bandeirinha assinalou impedimento de Bruno Henrique, que saiu por trás do defensores ao receber bonito passe de Matheuzinho pela direita. O camisa 27 progrediu e tocou para Rodrigo Muniz, mais uma vez, empurrar para o gol vazio. Mesmo com a invalidação da jogada, o atacante parecia estar em condição legal no momento do toque feito pelo lateral-direito flamenguista.

Na volta do intervalo, depois de terminar sem nenhuma finalização e com 28% de posse de bola nos 45 minutos anteriores, Waguininho, vindo do banco de reservas, executou o primeiro chute dos mandantes, obrigando Diego Alves a trabalhar. Entretanto, a equipe treinada por Rogério Ceni logo retomou o controle e passou a dominar as ações, não deixando o adversário gostar do jogo. Na sequência, os visitantes quase aumentaram o marcador em duas oportunidades, com Diego e Vitinho, ambos finalizando perto da meia-lua para boas intervenções de Wilson.

A partida seguiu bem movimentada, caracterizada pelo amplo domínio dos cariocas, e, aos 29, Everton Ribeiro, momentos antes de sair de campo para dar lugar a Michael, levou perigo à meta adversária, quando foi achado por Rodinei na intermediária, avançou e bateu colocado de fora da área. O forte arremate acabou indo por cima da baliza. Após essa chance, o Rubro-Negro aparentemente cansou e, mesmo com a expulsão de Nathan Ribeiro, não conseguiu mais progredir e criar possibilidades claras de gol.

Agora, com a pequena vantagem para o duelo de volta, o Flamengo terá de virar a chave e voltar as atenções para o confronto diante do América-MG, no domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time de Rogério Ceni defende o título e soma, até o momento, três pontos na tabela de classificação, já que derrotou o Palmeiras por 1 a 0, na estreia.

POR BRUNO GENTILE