Flamengo vence o Bragantino e assume a terceira colocação do Campeonato Brasileiro

Em partida equilibrada e com gol decisivo de Arrascaeta no segundo tempo, o Flamengo venceu o Bragantino por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23), diante de 57 mil torcedores no Maracanã, em partida atrasada válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o rubro-negro subiu para a terceira colocação da tabela, com 60 pontos, enquanto o Massa Bruta desceu para quinto, com 59. O Palmeiras lidera a competição, com 62.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30, contra o América-MG, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, em partida que teve o mando de campo vendido pelo clube mineiro. No mesmo horário, o Bragantino visita o Internacional, no Beira-Rio.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio e as duas equipes buscaram abrir o placar. O time visitante teve momento de superioridade e foi para o intervalo com maior número de finalizações, 11 contra sete do rubro-negro. A melhor oportunidade do Flamengo foi em uma sequência com duas finalizações do Everton Cebolinha.

Primeiro, o atacante chutou de fora da área e o goleiro Cleiton fez a defesa no meio do gol. Na sequência, Arrascaeta cobrou escanteio e o camisa 11 antecipou a defesa para cabecear à queima roupa, para boa defesa do arqueiro do Massa Bruta.

A partida seguiu com o mesmo panorama no segundo tempo, com o Flamengo buscando o ataque, mas o Bragantino levando mais perigo, perdendo boas oportunidades. Aos 29 minutos, em bela tabela com Pulgar, Arrascaeta entrou na área, ficou de frente para o goleiro e deu um toque de bico no canto para abrir o placar.

Com o gol, o Bragantino foi para cima e buscou o empate, mas sem sucesso. O Flamengo ainda teve duas chances de ampliar, mas esbarrou no goleiro Cleiton. No fim, vitória rubro-negra e três pontos importantes que coloca a equipe na terceira posição da tabela da competição.