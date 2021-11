Flamengo vence o Atlético-MG no Maracanã e diminui diferença de pontos para o líder

Michael foi o autor do gol do Rubro-Negro, que agora chega a 49 pontos

O sonho do título do Campeonato Brasileiro segue vivo! Em jogo de extrema aplicação tática do sistema defensivo e muita entrega, o Flamengo levou a melhor no duelo direto com o Atlético-MG, líder da competição, venceu por 1 a 0, neste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada da Série A, e, além de manter acesa a chama da esperança de poder levar a taça da Primeira Divisão em 2021, recuperou a confiança sob o apoio dos mais de 20 mil torcedores no estádio. Michael, na etapa inicial, foi o autor do tento que deu o triunfo ao grupo de Renato Gaúcho. Com o resultado, o clube da Gávea pula para a segunda posição da tabela, com 49 pontos, e diminui para dez a diferença em relação ao adversário.

O primeiro tempo, como esperado, foi marcado pela busca ofensiva de ambas os lados, com bastantes trocas de passes e movimentações ensaiadas. O Rubro-Negro começou melhor, impondo-se em campo, e tratou logo de dominar a posse e as principais ações, apesar da quantidade excessiva de faltas marcadas pelo árbitro. Em cobrança de escanteio, aos 15, Júnior Alonso quase abriu o placar, ao testar firma para a meta, mas Diego Alves esticou-todo e salvou os cariocas. Na sequência, aos 24, Michael fez a galera explodir nas arquibancadas: Arão lançou Isla na direita, que mandou direto na área. Bruno Henrique desviou de cabeça e o ponta, vindo de trás, balançou a rede.

A partir daí, o Galo ocupou mais o setor de ataque e exigiu demais da defesa do time comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Enquanto procurava os espaços pelas faixas laterais, os mineiros giravam os toques e chegaram a realizar alguns cruzamentos perigosos, aproveitando a altura dos zagueiros em jogadas paradas e a força física de Hulk no corpo a corpo com os marcadores. A melhor oportunidade criada pelos visitantes, nesse período, aconteceu nos acréscimos, quando Guga, posicionado perto da intermediária, pegou rebote e arriscou, sem deixar quicar, rente à trave direita do goleiro.

Na volta do intervalo, o confronto tornou-se muito truncado e o Flamengo, na vantagem, amarrou as possibilidades de empate da equipe de Cuca, contando, especialmente, com as ótimas atuações de Léo Pereira e o garoto Ramon, que entrou no lugar de Filipe Luís, lesionado na panturrilha esquerda. Em seguida, as mexidas começaram a ser feitas e os líderes do Brasileirão, no prejuízo, tiveram o reforço de Diego Costa no duelo, que passou a formar dupla de referências com Hulk. Entretanto, apesar da grande vontade e determinação de deixar tudo igual no Maracanã, o Atlético-MG não conseguiu penetrar na zaga carioca e saiu derrotado. Nos acréscimos, Rodinei ainda acertou um chute na trave e, por pouco, não ampliou.