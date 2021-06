Flamengo vence o América-MG e segue 100% no Brasileirão

Rubro-negro contou com uma ótima atuação de Vitinho, que deu duas assistências no triunfo por 2 a 0

Mesmo com muitos desfalques importantes, o Flamengo não tomou conhecimento do América Mineiro e conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro de 2021. Bruno Henrique e Rodrigo Muniz marcaram para o Mais Querido no triunfo por 2 a 0 no Maracanã.

Apesar de não ter marcado, Vitinho foi um nome importantíssimo na tarde deste domingo, no Maracanã. Ocupando a vaga de Arrascaeta, que está com a Seleção Uruguaia, o atacante, que já havia dado a assistência para o gol da vitória sobre o Coritiba na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, brilhou intensamente diante do América Mineiro, tendo feito o passe para os dois gols do Mais Querido sobre o Coelho.