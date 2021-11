Flamengo vence jogo atrasado com Atlético-GO e reassume vice-liderança

Com dois gols, Michael foi o melhor em campo e construiu o placar, no Maracanã

A luta pelo título continua! Em jogo de ampla superioridade do clube da Gávea e brilho de Michael, autor dos dois gols e novamente tendo ótima atuação, o Flamengo confirmou o favoritismo, venceu o Atlético-GO por 2 a 0, nesta sexta-feira (5), no Maracanã, em partida atrasada da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e reassumiu a vice-liderança na classificação da competição nacional, ultrapassando o Palmeiras e alcançando os 53 pontos, a nove do Atlético-MG, no topo da tabela. A noite também marcou as voltas de Rodrigo Caio e David Luiz, que deram segurança à defesa e foram bem. Andreas Pereira tomou o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe diante da Chapecoense, na segunda (8), às 20h, na Arena Condá, pelo sequência da Primeira Divisão.

O primeiro tempo dos cariocas, o que já vem acontecendo nas últimas partidas, não foi de muita inspiração e criatividade. Entretanto, apesar disso, houve um amplo domínio de posse e controle das principais ações de ataque no confronto, mesmo sem apresentar futebol convincente. Nos dois minutos iniciais, Everton Ribeiro, em chute travado pela zaga, e Rodrigo Caio, ao cabecear para fora, assustaram a defesa goiana e foram os responsáveis pelas boas chances dos donos da casa. A partir daí, passado um período sem grandes emoções, Bruno Henrique e o próprio zagueiro voltaram a tentar abrir o placar, porém, novamente, sem sucesso, já que a mira não foi das melhores.

Após mostrar pouco repertório ofensivo, mas insistir demais, o time da Gávea conseguiu inaugurar a contagem no Maracanã e fazer a torcida explodir de alegria nas arquibancadas. Aos 43, perto do fim, David Luiz, retornando à equipe depois de lesão na coxa, lançou Everton Ribeiro aberto na faixa direita. O número 7 esperou a ultrapassagem de Isla e enfiou bela bola para o lateral, que chegou cruzando para trás, e Michael veio para encher o pé quase na marca do pênalti, balançando a rede de Fernando Miguel. No lance, o chileno deu a assistência e, ao trombar com o goleiro do Dragão, acabou sentindo um desconforto no tornozelo e ficou caído.

Na volta do intervalo, o Flamengo retornou com uma postura diferente da etapa inicial e demonstrou estar mais concentrado em ampliar a vantagem, conquistando, dessa maneira, a vitória sobre os goianos. Os mandantes lançaram-se à frente e, aproveitando o esquema muito recuado do Atlético-GO, emendou três boas possibilidades, com finalizações de Thiago Maia, Rodrigo Caio e Gabigol, duas vezes. Mas, aos 28, o centroavante foi bem e ajudou o grupo de Renato Gaúcho a fazer o segundo: Michael recebeu na ponta esquerda, carregou ao meio, tabelou com o artilheiro, invadiu a área e tocou na saída de Fernando Miguel, dando números finais ao placar. POR BRUNO GENTILE