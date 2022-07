Flamengo vence Coritiba em Brasília e sobe na tabela

Com primeiro tempo quase perfeito, Rubro-Negro decidiu rápido o confronto e volta à metade de cima da classificação da Série A

No primeiro jogo após a histórica classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo fez a torcida vibrar novamente ao vencer o Coritiba por 2 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), na noite deste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gustavo Henrique e Diego, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 24 pontos e dorme na sétima posição na tabela de classificação, enquanto o Coxa Branca ficou com seus 19 e é o 15º colocado por enquanto.

Próximos jogos

O Flamengo, na penúltima rodada do primeiro turno, enfrenta o Juventude na quarta-feira (20), às 20h30 (de Brasília), novamente no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pois o Maracanã está fechado para a recuperação do gramado.

Já o Coritiba encara o Corinthians na capital paulista, também na quarta, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Primeira etapa decisiva

O Flamengo entrou com um time praticamente todo reserva, mas mesmo assim foi dominante durante toda a primeira etapa, sendo fatal nas bolas paradas. O time terminou os 45 minutos iniciais vencendo por 2 a 0, em cobranças de escanteio. O primeiro foi aos 12 minutos, com Gustavo Henrique, de cabeça, enquanto Diego marcou o segundo, aos 20. O Coritiba, com dificuldades, até chegou ao ataque, mas não obrigou o Flamengo a trabalhar.