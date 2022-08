Flamengo usa e abusa das jogadas aéreas para golear o Athletico-PR por 5 a 0 no Maracanã

Com um time formado basicamente por reservas, o Flamengo goleou o Athletico-PR por 5 a 0 no Maracanã. Todos os gols do jogo foram anotados na etapa final. Fabrício Bruno fez os dois primeiros. Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro também marcaram para o Mais Querido em uma partida onde o time de Dorival Júnior usou e abusou dos cruzamentos para construir a goleada. Ao todo, quatro dos cinco gols saíram através da cobrança de escanteios na sexta vitória consecutiva do Flamengo no Brasileirão.

Fabrício Bruno abriu os caminhos com dois gols de cabeça em sequência. O zagueiro contou com ótimos cruzamentos de Marinho para colocar o Flamengo em vantagem no segundo tempo em jogadas praticamente idênticas.

Com o Athletico atordoado, o time carioca se aproveitou e armou rápido contragolpe com Matheuzinho. O lateral-direito invadiu a grande área, tirou o goleiro Anderson e foi derrubado, mas antes mesmo do árbitro marcar a penalidade, Ayrton Lucas tocou para o o gol vazio e anotou o terceiro do Flamengo no jogo.

Marinho entrou em ação novamente para participar diretamente do quarto gol do Fla. O atacante cobrou escanteio na medida. Dessa vez, ao invés de Fabrício Bruno, Lázaro surgiu entre os zagueiros e desviou para o fundo das redes.

Na reta final, Dorival Júnior colocou alguns titulares para o delírio da torcida rubro-negra, que mais uma vez compareceu em ótimo número no Maracanã. De quebra, Pedro recebeu cruzamento na medida de Arrascaeta e testou para fazer o quinto e último gol da grande atuação do Flamengo neste domingo.

Com 39 pontos na tabela, o rubro-negro volta a ficar nove pontos atrás do líder Palmeiras. Por sinal, as duas equipes fazem um confronto direto na semana que vem, em São Paulo. Antes disso, na quarta-feira, Flamengo e Athletico-PR voltam a se encontrar. Dessa vez, os rubro-negros vão se enfrentar na Arena da Baixada pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, os times empataram sem gols no Maracanã.