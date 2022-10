Flamengo tem cinco nomes na pré-lista para a Copa do Mundo

O Flamengo tem cinco jogadores na lista dos atletas pré-convocados pelo técnico Tite para Copa do Mundo do Catar. O clube recebeu a notificação da CBF neste domingo com os nomes de Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Santos e Filipe Luís entre os 55 enviados pelo treinador para Fifa. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

A convocação oficial será divulgada no próximo dia 7 de novembro. Pedro e Everton Ribeiro são os mais cotados para serem convocados.