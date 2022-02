Flamengo goleia o Nova Iguaçu por 5 a 0

Mais Querido fez a sua melhor partida da temporada neste domingo

O Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 na noite deste domingo, em jogo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. Os gols do Mais Querido foram marcados por Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego Ribas.

Apesar da grande retranca feita pelo Nova Iguaçu, o Flamengo não encontrou dificuldades para criar ótimas oportunidades de gol e construiu a goleada até com certa tranquilidade. Destaque para o golaço de Arrascaeta, que cobrou falta no ângulo, ainda no primeiro tempo. O uruguaio, inclusive, participou de três gols do Flamengo neste domingo.

Com a vitória, o Flamengo alcança 13 pontos na tabela de classificação. O próximo compromisso do Mais Querido na Taça Guanabara será na próxima quarta-feira, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.