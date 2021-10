Flamengo tem atuação avassaladora e vence o Fortaleza por 3 a 0

Após um primeiro tempo ruim, Pedro abriu o caminho da vitória para o Flamengo, já no segundo tempo, mas o nome do jogo foi Michael. O atacante marcou dois gols e contribuiu diretamente para o triunfo diante do Fortaleza, adversário direto na parte de cima da tabela de classificação.

Com a vitória, o Flamengo alcançou 42 pontos na tabela de classificação. O próximo desafio do Mais Querido será diante do Juventude, na próxima quarta-feira, no Estádio do Maracanã.