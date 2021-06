Flamengo sofre com gramado encharcado e perde para o Juventude no Brasileirão

Essa foi a segunda derrota do Mais Querido no Campeonato Brasileiro

O Flamengo não se adaptou ao gramando encharcado no Alfredo Jaconi e foi derrotado pelo Juventude neste domingo, por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Peixoto marcou o único gol da partida em um belo chute, ainda no primeiro tempo. Na jogada, Matheuzinho recuou mal e deu a bola de presente para o atacante do Juventude.

Antes mesmo do intervalo, Rogério Ceni trocou Michael, que estava sumido no jogo, pelo centroavante Rodrigo Muniz, no intuito de dar mais poder de fogo ao Flamengo. No entanto, o rubro-negro não conseguiu produzir grandes ações ofensivas até o intervalo.

Na etapa final, Pedro e Bruno Henrique chegaram a incomodar a defesa adversária, mas em nenhum momento, o Flamengo foi dominante em Caxias do Sul. Essa foi a segunda derrota do Mais Querido no Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico Rogério Ceni volta a campo na próxima quinta-feira, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, às 20h, pela oitava rodada do Brasileirão.

POR REDAÇÃO TUPI