Flamengo se reapresenta com a volta de Arrascaeta

O elenco do Flamengo deu início, na manhã desta segunda-feira, à preparação para o duelo diante do Cuiabá, na próxima quarta, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Junior, que ficou à beira do gramado diante do Internacional, comandou o primeiro tempo no comando técnico da equipe. E a atividade teve boas novidades para o treinador.

Arrascaeta está de volta após desfalcar o time por três rodadas. O meia estava com sua seleção para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas atuou só no terceiro e último compromisso, estando em campo por 45 minutos diante do Cuiabá. A pouca utilização se dá por um desgaste muscular diagnosticado antes do Fla-Flu do dia 29 de maio.

Outra notícia boa foi a volta de Santos aos treinos com o restante do elenco. O goleiro não entra em campo desde o dia 4 de maio, no empate em 2 a 2 com o Talleres-ARG, pela Libertadores. Depois do jogo, foi divulgado o diagnóstico de lesão muscular no quadríceps da coxa esquerda. A utilização para o jogo com o Cuiabá, no Maracanã, depende da comissão técnica.

O elenco do Flamengo conclui na manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Cuiabá. As duas equipes se enfrentam às 20h30, no Maracanã.

