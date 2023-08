Flamengo recebe Olimpia no Maracanã pelas oitavas da Libertadores

Pedro, suspenso pela diretoria, e Pulgar, ainda lesionado, são os desfalques de Jorge Sampaoli

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Olimpia se enfrentam às 21h, no Maracanã, nesta quinta-feira. Os paraguaios chegam embalados após a liderança do Grupo H. O rubro-negro, por sua vez, obteve a classificação com o segundo lugar no Grupo A. A Super Rádio Tupi transmite com José Carlos Araújo, Washington Rodrigues e toda a seleção brasileira do rádio.