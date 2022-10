Flamengo realiza último treino antes da decisão da Libertadores

Depois do treino, a delegação Rubro-Negra partirá para o reconhecimento no Estádio Monumental

Na última atividade do Flamengo antes da decisão da final da Libertadores, neste sábado (29), o Flamengo treinou na tarde desta sexta-feira (28), no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador.

O jogador Vidal, que se lesionou na partida da Copa do Brasil contra o Corinthians, treinou com bola. Rodrigo Caio também participou, mas não é um indício de que será relacionado – o treino faz parte do processo de recuperação do jogador – que realizou uma cirurgia no joelho.

Na equipe titular, todos estão à disposição do técnico Dorival Jr: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes e Thiago Maia; Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.