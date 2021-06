Flamengo leva gol no último minuto e perde para o Bragantino

Apesar da grande atuação de Rodrigo Muniz, rubro-negro conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão neste sábado

Em um jogo de duas viradas, o Bragantino derrotou o Flamengo por 3 a 2 na noite deste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã. Essa foi a primeira derrota do time comandado pelo técnico Rogério Ceni no Brasileirão.

Aderlan abriu o placar do jogo com um belo gol. O atacante Rodrigo Muniz deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Flamengo saiu para o ataque para tentar conquistar a virada e conseguiu chegar ao seu segundo gol em uma finalização magistral de Rodrigo Muniz. O centroavante que substitui Gabigol e Pedro, recebeu um belo cruzamento de Matheuzinho e acertou uma linda bicicleta para colocar o Flamengo em vantagem no placar.

A alegria rubro-negra durou pouco, já que Eric Ramires aproveitou a indecisão da defesa rubro-negra e deixou tudo igual no Maracanã. No último minuto de jogo, quando o Flamengo se lançava ao ataque para buscar a vitória, a equipe do Bragantino foi certeira para conquistar a vitória. O time paulista encaixou um belo contragolpe, que encontrou Chrigor. O atacante que entrou no segundo tempo recebeu ótimo cruzamento e testou para o fundo do gol, sem chance alguma para Diego Alves.

Com o resultado, o Bragantino passa a ocupar a liderança momentânea do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos ganhos. Com dois jogos a menos, o Flamengo é o nono, com seis. O próximo desafio do rubro-negro na competição nacional é diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira, também no Maracanã.

