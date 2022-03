Flamengo larga na frente do Vasco no jogo de ida das semifinais

Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença, no domingo (20), que irá à decisão do Estadual

Largou na frente! Em jogo de amarrado e bastante disputado, como se esperava em um Clássico dos Milhões, o Flamengo saiu no lucro no duelo de ida, na noite desta quarta-feira (16), no Maracanã, e venceu o Vasco por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Carioca, com gol de Gabigol, de pênalti. O resultado deu aos visitantes a possibilidade de perder por até um de diferença no domingo (20), às 16h, no mesmo local, pelo confronto de volta, que mesmo assim, se classificará à grande decisão do Estadual, contra Fluminense ou Botafogo – por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, o time do técnico Paulo Sousa tem a vantagem do empate no placar agregado para avançar na competição.

O Rubro-Negro teve total domínio no primeiro tempo e acuou o Cruzmaltino de forma imponente, que também se aproveitou da postura ofensiva tradicional do rival e se postou bem atrás, jogando de forma bem recuada, inclusive, e tentando encaixar bons contra-golpes em velocidade – em dois deles, provocou cartões amarelos para Andreas Pereira e Matheuzinho. No entanto, o Gigante da Colina sequer construiu uma oportunidade clara de balançar a rede durante toda a etapa e passou os minutos encurralado no sistema defensivo. Já o time da Gávea, apesar da alta posse de bola e controle das ações, também não armou grandes chanches, à exceção de duas: uma aos 25, em chute de Gabigol para defesa de Thiago Fernandes, e aos 36, quando Arracaeta bateu escanteio direto à meta, obrigando o goleiro a espalmar novamente. Até que, 38, o juiz viu lance de mão de Anderson Conceição em cruzamento na área vascaína e, com o auxílio do VAR, assinalou pênalti para os visitantes. Na cobrança, Gabigol chapou rasteiro, no canto direito, e fez 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Vasco, até então, assistindo ao adversário, melhorou no clássico e assustou o Flamengo, salvo por Hugo Souza, aos 11, na primeira possibilidade real de gol dos mandantes. Entrando no lugar de Weverton, Figueiredo avançou, cortou e arriscou forte para buscar o empate, mas o jovem arqueiro voou para mandar pela linha de fundo. Depois, em seguida, Raniel e Nenê foram outros a arrematar, porém, novamente nas mãos do camisa 45, evitando o perigo sem dificuldades. O próprio Hugo, em lance posterior, aos 31, acabou se atrapalhando em saída de jogo com David Luiz e chegou afastando tudo para a lateral. A partir daí, os comandados do português Paulo Sousa reequilibraram o confronto e Marinho, aos 33, bateu cruzado, rente à trave, faltando pouco para fazer o segundo, no Maracanã. No mais, Raniel ainda poderia ter deixado tudo igual, em erro de Hugo ao sair de forma equivocada. Só que o centroavante concluiu por cima do travessão. Vitória flamenguista e vantagem garantida para a volta, no domingo (20).

POR BRUNO GENTILE