Flamengo joga muito mal e sofre a segunda derrota seguida no Brasileirão

Rubro-negro foi vencido pelo Atlético Mineiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira

O Flamengo voltou a mostrar muitas deficiências na noite desta quarta-feira e foi derrotado pelo Atlético Mineiro, por 2 a 1, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Mineirão. Savarino marcou os dois gols dos donos da casa logo no início da segunda etapa.

O Flamengo chegou a descontar com Willian Arão, de cabeça e quase empatou o jogo com Arrascaeta, mas o uruguaio desperdiçou uma oportunidade clara, parando no goleiro Everson.

Essa foi a quarta derrota rubro-negra no Campeonato Brasileiro em oito jogos disputados. Com o resultado negativo, a pressão sofrida por Rogério Ceni se torna cada vez maior, uma vez que a equipe não demonstra evolução nas últimas partidas e faz uma campanha extremamente irregular dentro da competição.

O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será diante da Chapecoense, no próximo domingo, no Estádio do Maracanã.

POR REDAÇÃO TUPI