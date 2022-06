Flamengo joga muito mal e perde para o Fortaleza, lanterna do Brasileirão, no Maracanã

O Flamengo decepcionou o seu torcedor e perdeu para o Fortaleza, lanterna do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1 em pleno Maracanã lotado. Robson e Hércules marcaram para o Tricolor do Pici. Everton Ribeiro anotou o único gol do rubro-negro no jogo.

O time cearense, que sequer havia vencido na competição até este domingo, abriu o placar com Robson no primeiro tempo após grande falha de Arão e poderia ter construído uma vantagem ainda maior se não fosse a falta de pontaria de seu ataque.

No último suspiro da etapa inicial, Everton Ribeiro aproveitou boa jogada de Ayrton Lucas pela esquerda e deixou tudo igual. No início do segundo tempo, Pedro foi derrubado na grande área e com o auxílio do V.A.R, Vuaden marcou pênalti. O atacante rubro-negro, que substituiu Gabigol, suspenso, chutou na trave.

Apesar do intenso apoio da torcida, o Flamengo não conseguiu produzir grandes oportunidades no restante do segundo tempo e foi castigado com o gol de Hércules, aos 46 minutos do segundo. O público presente, que anteriormente apoiava a equipe, passou a xingar o time. O técnico Paulo Sousa, alvo de diversos protestos nas últimas semanas, está novamente pressionado no cargo.