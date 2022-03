Flamengo goleia o Bangu por 6 a 0 e fecha bem última rodada da Taça Guanabara

Rubro-Negro agora espera seu adversário na semifinal do Carioca, que será Botafogo ou Vasco

Triunfo com festa no Maracanã! Na estreia do estádio na temdorada de 2022, após ter o gramado reformado, um público de mais de 60 mil pessoas vibrou com a goleada convincente e dominadora do Flamengo por 6 a 0 sobre o Bangu, na noite deste sábado (12), pela décima primeira e última rodada do Campeonato Carioca, e marcou um acontecimento que há tempos não acontecia: a vibração e cantoria da torcida e sua relação com o clube. Arrascaeta, Gabigol (2), Léo Pereira (2), e o jovem Matheus França, joia das categorias de base, marcaram a favor dos atual vice-campeão brasileiro, enquanto que o oponente praticamente só se preocupou em se defender. Apesar de já ter garantido a segunda colocação da Taça Guanabara com um jogo de antecedência, o grupo de Paulo agora alcança os 26 pontos e, neste domingo (13), conhecerá seu rival nas semifinais do Estadual, podendo ser Botafogo ou Vasco, dependendo dos duelos contra Audax e Resende, respectivamente.

Apoiado por uma multidão de torcedores presentes nas arquibancadas, o Rubro-Negro não viu dificuldade alguma para imprimir alta pressão e grande volume de jogadas construídas sobre o Alvirrubro, que, inclusive, deu apenas três finalizações ao todo – uma delas em cobrança de falta direto para o gol, feita por Roberto Baggio, em chute defendido por Hugo Souza no canto esquerdo. No mais, o domínio foi completo do time da Gávea. Tanto é que, aos 9 minutos, em linda sequência de tabelas entre Matheuzinho, Gabigol e Arrascaeta, a bola sobrou nos pés do uruguaio na área e o camisa 14 chapou rasteiro, tirando o goleiro Paulo Henrique de cena e abrindo o placar. Depois, aos 14, o centroavante Rei da América na Libertadores passada ampliou, ao receber enfiada de Everton Ribeiro nas costas da zaga e, cara a cara, bater por debaixo das pernas do arqueiro. A intensidade seguiu como antes e David Luiz e João Gomes quase fizeram o terceiro. Mas essa incumbência estava destinada a Léo Pereira. Isso porque, aos 43, o número 4 aproveitou passe de cabeça vinda da esquerda e, também de testa, estufou a rede adversária.

Após o intervalo, o panorama não se alterou, a princípio, e o Flamengo continuou controlando as principais ações e acuando o Bangu no campo defensivo. O português Paulo Sousa, como de praxe, fez mexidas a fim de usar o elenco e oxigenar a equipe. A melhor chance veio justamente com o garoto Lázaro, aos 12, ao ajeitar em direção à canhota e emendar da intermediária buscando o ângulo, porém, a conclusão não saiu como esperado e saiu por cima do travessão. A partir daí, os visitantes diminuíram a voltagem e produção ofensiva, administrando o resultado parcial. Por outro lado, os comandados do ex-jogador e agora técnico Felipe evoluíram na partida e armaram duas boas possibilidades de descontar, aos 14 e 16, com Renatinho e Nascimento. Em ambos os lances, no entanto, Hugo voou para espalmar e evitar os tentos. Perto do final, a vitória transformou-se em goleada, no Maracanã. Aos 29, o garoto Matheus França finalizou de longe ao pegar um toque de Pedro no pivô e, contando com desvio no caminho, deixou o quarto. Léo Pereira, novamente, aos 35, cabeceou forte na primeira trave, em batida de escanteio de Arrascaeta, e decretou o acachapante 5 a 0 no Rio de Janeiro. Ainda teve tempor de Gabigol, nos acréscimos, anotar o sexto.

POR BRUNO GENTILE