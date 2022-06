Flamengo faz as pazes e derrota o Cuiabá por 2 a 0 no Maracanã

Ayrton Lucas e Gabigol marcaram os gols do primeiro triunfo rubro-negro sob o comando de Dorival Júnior

Depois de três derrotas consecutivas e uma mudança de técnico no meio de toda essa turbulência, o Flamengo voltou a respirar no Campeonato Brasileiro com a vitória da noite desta quarta-feira sobre o Cuiabá, por 2 a 0. Ayrton Lucas abriu o placar para o Mais Querido ainda no primeiro tempo e Gabigol fechou o marcador no Maracanã após um passe magistral de Arrascaeta.

Essa foi a primeira vitória de Dorival Júnior no comando do Flamengo. Além de produzir ótimas oportunidades de gol, o time rubro-negro praticamente não sofreu ataques do time adversário.

A preocupação fica por conta das lesões de David Luiz e Bruno Henrique. O defensor sentiu uma lesão muscular, enquanto o atacante levou a pior em uma dividida com o zagueiro Marlon. A dupla será reavaliada pelo departamento médico nos próximos dias.

Com a vitória por 2 a 0, o Flamengo alcança 15 pontos na tabela de classificação e se afasta da zona de rebaixamento. No próximo domingo, o Flamengo vai até Belo Horizonte, para encarar o Atlético Mineiro, no Estádio do Mineirão.