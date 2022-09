Flamengo enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 no Morumbi

Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (14) pelo jogo de volta da Semifinal da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi.

O técnico Dorival Junior vai repetir a escalação da primeira partida para o duelo. Gabigol e Pedro, ausentes no fim de semana, por suspensão no Campeonato Brasileiro, estão de volta para formar a dupla de ataque.

Mais de 65 mil torcedores são esperados hoje no Maracanã. Por conta da vantagem no jogo de ida, o Fla pode perder por até um gol de diferença. Já o Tricolor Paulista precisa vencer por três gols de diferença para avançar à final. Se vencer por dois gols, a definição será nos pênaltis.

Além da vaga na final, o Flamengo pode assegurar pelo menos mais R$ 25 milhões em premiação pela presença na decisão da competição. Esse valor é destinado ao vice-campeão. Já o campeão recebe mais R$ 60 milhões, além dos pouco mais de R$ 16 milhões recebidos até o momento pelas fases anteriores.