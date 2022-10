Flamengo enfrenta o Athletico-PR e busca o tri da Libertadores

Rubro-negros batalham em busca do título mais cobiçado da América do Sul

29 de outubro de 2022 vai ficar marcado na história de dois rubro-negros. Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam às 17h (de Brasília) pela final da Libertadores. A partida será no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, na quarta edição da ‘final única’ do torneio.

No lado do Flamengo, a busca é pelo tão sonhado tri. Dorival Junior tem todos os titulares disponíveis e apenas uma dúvida entre os relacionados. Vidal se recupera de entorse no tornozelo direito, treinou com bola nos últimos dias, mas terá presença confirmada somente quando for divulgada a lista de relacionados.

Arrascaeta luta contra dores no púbis, mas está em condições de iniciar a partida e atuar por mais de um tempo. O mesmo se aplica para Thiago Maia, que teve inflamação no joelho direito recentemente, mas ficou como opção para o jogo com o Santos, na última terça-feira. Desta forma, Dorival Junior terá força máxima no chamado ‘time das copas’.

A escalação tem Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. A Super Rádio Tupi transmite a final da Libertadores com Luiz Penido, Apolinho e toda a seleção brasileira do rádio.