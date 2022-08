Flamengo encerra preparação para duelo decisivo com o Palmeiras

Está concluída a preparação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade, realizada na manhã deste sábado, no CT Ninho do Urubu, confirmou as presenças de Pulgar e Varela pela primeira vez na lista de relacionados.

Quanto ao time, a tendência é que Dorival Junior faça uma mescla entre as equipes que estão jogando as Copas – do Brasil e Libertadores – e Campeonato Brasileiro. O fator físico vai ser fundamental para definir quem começa jogando. A intenção é ir com a formação mais forte possível, mas sem desgastar os jogadores para o jogo de quarta diante do São Paulo pela Copa do Brasil.

Não há jogadores suspensos por cartões e os ausentes por questões físicas são os mesmos dos jogos recentes. Diego Alves ainda trata de dores no púbis. Rodrigo Caio deve iniciar a transição com a preparação física nos próximos dias. Bruno Henrique tem volta aos gramados prevista para 2023.

A Super Rádio Tupi transmite o duelo entre Flamengo e Palmeiras, às 16h deste domingo. A partida será realizada no Allianz Parque.