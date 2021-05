Flamengo empata sem gols e garante a liderança do Grupo G

Mais Querido encerrou a fase de grupos com 12 pontos conquistados

Em um jogo extremamente sonolento, o Flamengo empatou sem gols com o Vélez Sársfield, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com o resultado, o Mais Querido garante a liderança do Grupo G, com 12 pontos, sem ter sido derrotado na competição. O Vélez, adversário desta quinta-feira, se classificou na segunda colocação, com 10. Esse foi o terceiro empate consecutivo do Flamengo na Libertadores da América.

Sem poder contar com Bruno Henrique e Arão, que estavam suspensos, o Flamengo não demonstrou a efetividade dos últimos jogos. O zagueiro Gustavo Henrique teve a melhor chance do jogo no segundo tempo, através da bola aérea, mas o goleiro argentino conseguiu fazer uma boa defesa.

O volante Gerson teve uma atuação bem discreta. Após ser substituído na etapa final, o jogador que pode estar de saída do Flamengo para vestir a camisa do Olympique de Marseille, demonstrou bastante insatisfação. O jogo diante do Vélez, pode ter sido o último do jogador com a camisa do Flamengo.

O rubro-negro irá conhecer o seu adversário no mata-mata da Libertadores da América na próxima terça-feira, em sorteio realizado pela Conmebol. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã. Será o primeiro encontro entre as equipes após a decisão da Supercopa do Brasil, disputada em Brasília e vencida pelo rubro-negro carioca, nos pênaltis.

POR REDAÇÃO TUPI