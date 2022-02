Flamengo empata por 0 a 0 com o Volta Redonda

Esse foi o último jogo da equipe rubro-negra antes da estreia de Paulo Sousa

O Flamengo apenas empatou com o Volta Redonda na noite deste sábado, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara. Em seu último compromisso com o time formado majoritariamente por jovens jogadores, o Flamengo criou pouquíssimas oportunidades, mas também não chegou a ser ameaçado de forma contundente pela equipe do Volta Redonda.

O Mais Querido volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Boavista, também no Estádio Raulino de Oliveira. A partida marcará a estreia de Paulo Sousa no comando da equipe rubro-negra. Além dele, vários atletas que fazem parte do time titular também vão estrear na temporada justamente no duelo da próxima quarta-feira.