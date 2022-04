Flamengo empata com o Atlético-GO na estreia do Brasileirão

Após sair em desvantagem, Bruno Henrique evitou que o rubro-negro carioca saísse de Goiânia com a derrota na primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-GO e Flamengo fizeram um grande jogo, principalmente no segundo tempo e empataram por 1 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Wellington Rato fez o gol dos donos da casa, enquanto Bruno Henrique deixou tudo igual para o rubro-negro carioca. O próximo compromisso do Flamengo na temporada será diante do Talleres, na próxima terça-feira, no Estádio do Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Em contragolpe muito bem projetado pelo lado direito do ataque, Jorginho acionou Dudu, que olhou para dentro da área e com calma, cruzou na medida para Wellington Rato chegar batendo no contrapé de Hugo para abrir o placar no Antonio Accioly. Em desvantagem no marcador, o Flamengo se lançou ao ataque de forma até atabalhoada para tentar empatar o jogo. Aos 38, Arrascaeta cobrou escanteio na medida para Bruno Henrique subir mais que a defesa adversária e deixar tudo igual em Goiânia.

O gol fez com que o Flamengo acordasse no jogo e quase chegasse à virada. Pedro, recebeu de cara pro goleiro, encheu o pé, mas Luan Polli tocou de leve na bola e a bola explodiu no travessão. No último lance do jogo, o Atlético-GO encaixou mais um contra-ataque nas costas da defesa do Mais Querido. Léo Pereira cavou por cima de Hugo Souza e a bola caprichosamente tocou na trave antes de voltar para a posse do Flamengo.

POR REDAÇÃO TUPI