Flamengo e TRE-RJ acertam acordo para não realização de festa no domingo em caso de título da Libertadores

O Flamengo e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) fizeram um acordo que veta qualquer tipo de festa ou comemoração oficial no domingo (30) por um possível título da Libertadores da América, na final de sábado (29), contra o Athletico-PR, no Equador. O combinado visa a não comprometer o andamento do segundo turno das eleições presidenciais. Presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim assinou um ofício.

As informações foram inicialmente divulgadas pelo Jornal O Globo. Com isso, não haverá desfile com os atletas, exibição da taça de campeão e usos de carros de som para celebrar o tricampeonato. Vale lembrar que, em 2019, os torcedores fizeram uma enorme manifestação de recepção e apoio ao elenco, após a vitória por 2 a 1, de virada, em cima do River Plate, em Lima, no Peru. Nesse ano, porém, o TRE classificou o cenário como de extrema gravidade.

A festa não poderia nem acontecer na própria Gávea, sede oficial do Flamengo. Isso porque o lugar estará cedido às eleições presidenciais e um contingente de cerca de duas mil pessoas devem exercer o direito ao voto na área, o que inviabilizaria por completo algum tipo de comemoração da torcida carioca.

Confira, na íntegra, o comunicado oficial emitido pelo Flamengo sobre o assunto:

“O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, através de ofício remetido pelo Presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), o Desembargador Elton Leme, de que existe grande preocupação de prejuízo ao processo eleitoral no Rio de Janeiro, em caso de vitória na final da Libertadores.

O Clube, representado pelo Presidente Rodolfo Landim, com os apoios do técnico Dorival Júnior e do capitão Diego Ribas, comunicou ao TRE que estava à disposição para colaborar, dentro de suas limitações legais, com o processo eleitoral.

Diante disso, foi realizada uma reunião, com a presença do alto comando da Polícia Militar, da Polícia Federal e de representante do TRE, na qual foi definida uma linha de ação. O Clube assegurou que, NO CASO DE VITÓRIA NA COMPETIÇÃO, não haverá qualquer festividade PÚBLICA, desfile ou exibição de troféu ou do elenco no dia da eleição.

Ainda foi definido um plano de evacuação dos atletas do aeroporto, sem qualquer contato com o público. Em caso de vitória, será solicitado, ainda, que a torcida não compareça ao aeroporto, já que não será possível qualquer contato com o elenco.

A equipe de segurança do clube foi colocada em total contato com a Polícia Militar para detalhar os procedimentos de evacuação.

Recordamos que diretoria, atletas, comissão técnica, funcionários e todo o estafe do Flamengo presente em Guayaquil possuem o direito de ir e vir assegurados pela Constituição. Em comum, o desejo de retornar aos seus lares e exercer o direito democrático de votar no segundo turno das eleições.

Entretanto, mesmo com o todo este enorme trabalho do Clube, sentimos que ainda persiste uma pressão preocupante por parte do TRE, às vésperas de uma das decisões mais importantes da nossa história. Uma pressão que impacta os jogadores e seus familiares e pode interferir negativamente em uma ocasião na qual a concentração do time é imprescindível.

Por fim, a diretoria do Flamengo, mais uma vez, se coloca à disposição das autoridades para trabalharmos conjuntamente e colaborar com o pleito eleitoral, garantindo sempre os direitos constitucionais e a tranquilidade de nossa delegação”