Flamengo domina o Corinthians, vence por 3 a 1 e segue 100% com Renato Gaúcho

Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória rubro-negra em Itaquera

O Flamengo voltou a apresentar um futebol vistoso neste domingo e derrotou o Corinthians, por 3 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Essa foi a sexta vitória da equipe rubro-negra desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, que até agora, tem 100% de aproveitamento no comando da equipe.

Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória rubro-negra em Itaquera. Vitinho fez o gol de honra do time paulista nos minutos finais, quando a partida já estava decidida.

Com o resultado positivo, o rubro-negro alcançou 24 pontos na tabela de classificação e se aproxima ainda mais do G-4 da tabela de classificação. Vale destacar que o Mais Querido tem dois jogos adiados na competição.

O próximo compromisso do Flamengo na temporada será contra o ABC, de Natal, na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time de Renato Gaúcho goleou por 6 a 0, no Maracanã.

POR REDAÇÃO TUPI