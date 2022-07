Flamengo domina, mas não sai do zero contra o Athletico Paranaense

Rubro-negro carioca foi soberano durante toda a partida, acertando bolas na trave e vendo o goleiro Bento ser o destaque

Mesmo com um Maracanã cheio, com mais de 65 mil pessoas, o Flamengo empatou com o Athletico Paranaense, por 0 a 0, e se complicou no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, realizado na noite desta quinta-feira (27).

Agora, o Rubro-negro precisa vencer no jogo de volta, marcado para o dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Próximos jogos

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Atlético Goianiense, no sábado (30), às 20h30 (de Brasília), novamente no Maracanã.

Já o Athletico enfrenta o São Paulo, em Curitiba (PR), no domingo (31), às 16h (de Brasília), no Arena da Baixada.

Pressão sem eficiência

A surpresa do jogo veio com Felipão, que escalou o volante Fernandinho no ataque, junto de Terans, mostrando que foi para o jogo para se defender, e assim se mostrou.

O Flamengo teve total domínio no primeiro tempo, com nove finalizações, contra apenas uma do Athletico, mas, quando não falhou na pontaria, parou em Bento, que foi o destaque na primeira etapa. No total foram 72% de posse de bola dos cariocas.

No segundo tempo, a receita foi a mesma. Pressão do Flamengo e muitas chances perdidas. Dorival Júnior promoveu a estreia de Vidal no Maracanã e o chileno manteve o nível do time. O Rubro-negro acertou a trave duas vezes, viu Bento fazer boas defesas e Khelven tirar gol de Gabriel em cima da linha. A decisão fica para Curitiba.

Pouco antes do apito final, um princípio de confusão após expulsão de David Luiz por ofender o árbitro. Os jogadores do Flamengo reclamaram muito.