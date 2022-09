Flamengo divulga lista para jogo contra o Vélez sem Gabigol, David Luiz, Thiago Maia e Léo Pereira

Clube confirma lesões de Victor Hugo e Matheus França

O Flamengo divulgou a lista dos relacionados para a partida de logo mais contra o Vélez Sarsfield pela semifinal da Libertadores, às 21:30h, no Maracanã, e como já era esperado, o rubro-negro não terá os zagueiros David Luiz e Léo Pereira, suspensos. Gabigol e Thiago Maia estão pendurados com cartões amarelos e serão preservados.

O clube informa ainda que Arrascaeta que foi poupado contra o Ceará, está na lista, ele que sofreu um trauma no pé direito na partida de ida contra os argentinos.

O provável time do Flamengo para logo mais:

Santos, Rodinei, Fabrico Bruno, Pablo e Filipe Luis, João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Pulgar), Everton (Cebolinha) e Pedro.

O Flamengo informou ainda que o jogador Victor Hugo apresentou desconforto no adutor da coxa direita e iniciou tratamento no CT. Matheus França com um corte no tornozelo direito não foram relacionados.

O Flamengo no jogo de ida venceu o time argentino por 4×0, e pode perder até por diferença de 4 gols que estará classificado, e irá disputar à terceira final da competição Sul-Americana em 3 anos.

O Athletico (PR) que empatou ontem com o Palmeiras, em 2×2, e se classificou para a final aguarda o classificado de logo mais para a decisão que será na cidade Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro.