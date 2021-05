Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda

Após ter derrotado o Volta Redonda por 3 a 0 no último fim de semana, o Flamengo está com a classificação bem encaminhada para a decisão do Campeonato Carioca. Para ser eliminado, o rubro-negro precisaria perder por pelo menos quatro gols de diferença.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Volta Redonda: