Flamengo derrota o Sport por 2 a 0 e reencontra o caminha da vitória no Brasileirão

Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols do Mais Querido em Volta Redonda

Com uma atuação segura, o Flamengo derrotou o Sport Recife por 2 a 0 na tarde deste domingo, em Volta Redonda, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro reencontra o caminho da vitória no Brasileirão após a goleada sofrida no último fim de semana para o Internacional.

Bruno Henrique abriu o placar após um cruzamento magistral de Arrascaeta. Everton Ribeiro fechou o placar em uma jogada confusa, em que a bola tocou na defesa do Sport antes de morrer no fundo das redes.

O próximo compromisso do Flamengo no Campeonato Brasileiro é contra o Ceará, no próximo domingo, fora de casa. Antes disso, o Mais Querido enfrenta o Olimpia, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América, no Estádio Mané Garrincha. Na ida, o Flamengo goleou o time paraguaio por 4 a 1.

POR REDAÇÃO TUPI