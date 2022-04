Flamengo derrota o Católica por 3 a 2 e segue com 100% de aproveitamento

Libertadores da América

Gabigol foi o principal nome da vitória rubro-negra com dois gols marcados em Santiago

Com o ataque funcionando muito bem, o Flamengo derrotou o Universidad Católica, por 3 a 2, fora de casa, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com o resultado, o Mais Querido segue com 100% de aproveitamento na competição sul-americana e ocupa a liderança isolada do Grupo H com nove pontos conquistados.

Gabigol abriu o placar, Isla marcou contra e empatou para o time da casa. Ainda no primeiro tempo, Gabigol fez o segundo e colocou o Flamengo na frente. Lázaro deu tranquilidade para o rubro-negro e marcou o terceiro gol, já na etapa final em ótimo contragolpe puxado por Marinho. Aos 48 do segundo tempo, Buonanotte chutou cruzado, Pablo tentou desviar, a bola morreu no fundo do gol, mas já não havia mais tempo para que o Católica tentasse o empate.

O próximo compromisso do Flamengo na temporada será diante do Altos, no Piauí, domingo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Libertadores, o Flamengo volta a entrar em campo na quarta-feira da próxima semana, diante do Talleres, fora de casa.

POR REDAÇÃO TUPI