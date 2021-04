Flamengo consegue virada espetacular na Argentina e derrota o Vélez por 3 a 2

Rubro-negro estreia na Libertadores com uma vitória importantíssima em Buenos Aires

Foi extremante complicado, mas o Flamengo conseguiu estrear na Libertadores da América com uma grande vitória em Buenos Aires. Após ficar em desvantagem no marcador por duas vezes, o Mais Querido conseguiu a virada fora de casa e derrotou o Vélez Sarsfield por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani. Arão, Gabigol e Arrascaeta fizeram os gols do Flamengo no jogo. Janson marcou duas vezes para a equipe argentina.

O primeiro tempo em Buenos Aires ficou marcado pelas falhas no sistema defensivo de ambas as equipes. O Vélez aproveitou a oportunidade concedida pela defesa rubro-negra e abriu o placar no Estádio José Amalfitani. Em rápido contragolpe, Janson teve espaço para conduzir e acionou Lucero no lado direito, o camisa 19 limpou Gustavo Henrique, que foi vendido no lance, e devolveu para Janson, que só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol. Em desvantagem no placar, o Flamengo se viu obrigado a pressionar o Vélez Sarsfield. A busca da equipe rubro-negra pelo gol deu resultado na reta final da primeira etapa.

Após cobrança de escanteio, a defesa argentina afastou de forma parcial, mas a bola sobrou para Gerson, que fez ótima jogada individual na grande área e encontrou Willian Arão, livre. O volante que atua como zagueiro sob o comando de Rogério Ceni, teve tempo e liberdade para dominar e tocar na saída do goleiro para empatar o jogo aos 42 minutos. No lance seguinte, o Flamengo teve a grande chance de virar o jogo ainda no primeiro tempo, novamente com a jogada se iniciando pelos pés de Gerson. O meia descolou ótimo passe para Everton Ribeiro. O camisa 7 tentou tocar por cima do goleiro, mas a bola saiu sem direção. Bruno Henrique ainda tentou completar para o gol, mas não alcançou a bola, que acabou se perdendo pela linha de fundo.

Apesar do ótimo rendimento no final do primeiro tempo, o Flamengo não voltou atento para o segundo tempo e sofreu o segundo gol logo aos oito minutos. Galdames cobrou escanteio na grande área, Gianetti escorou de cabeça e encontrou Janson livre, que finalizou com precisão para colocar o Vélez em vantagem novamente. A defesa rubro-negra reclamou de impedimento, mas Filipe Luís dava condição.

O Flamengo não sentiu o gol e conseguiu deixar tudo igual novamente aos 14 minutos. Após jogada confusa, Gabigol conseguiu driblar a marcação e foi derrubado pelo goleiro Hoyos. O próprio camisa 9 assumiu a responsabilidade da cobrança. O atacante foi certeiro ao deslocar o goleiro adversário e colocar tudo igual no marcador. A partir do gol de empate, o Flamengo tomou conta da partida e conseguiu a virada graças ao enorme talento do uruguaio De Arrascaeta. O camisa 14 recebeu na intermediária ofensiva, armou para chutar de canhota e acertou um lindo chute no ângulo.

O Vélez até tentou pressionar o Flamengo nos minutos finais, mas ficou extremamente prejudicado após a expulsão de Mancuello, que havia entrado no segundo tempo. O ex-jogador do Flamengo atingiu Gabigol após um carrinho violento e foi para o chuveiro mais cedo. Com superioridade numérica em campo e também no placar, o Flamengo controlou o jogo até o apito final para assegurar a vitória na estreia da Libertadores 2021.