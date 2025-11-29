Esportes
Flamengo busca o título sem qualquer jogador que já marcou pelo clube em decisão de Libertadores
Apenas Zico e Gabigol balançaram as redes pelo Rubro-Negro em decisões
O Flamengo entra em campo contra o Palmeiras neste sábado (29) para uma das decisões mais importantes de sua história. Trata-se da final da Copa Libertadores. Nela, o Rubro-Negro tem a possibilidade de se tornar o primeiro time brasileiro a conquistar o tetracampeonato do torneio. Após passar 38 anos sem levantar a taça, a equipe venceu em 2019 e, posteriormente, em 2022. Agora, tenta continuar fazendo história no continente. No entanto, há uma curiosidade: apenas dois jogadores marcaram gols em finais de Libertadores pelo Fla.
Dupla de artilharia e idolatria
Zico e Gabigol são os únicos que balançaram as redes vestindo as cores vermelho e preto. Em 1981, por exemplo, o Flamengo conquistou seu primeiro troféu continental. Na ocasião, o Cobreloa, do Chile, foi a vítima de Zico em uma decisão que teve três confrontos, por conta do modelo de disputa da época. O resultado foi: 2 a 1 para o Fla no Maracanã, 1 a 0 para a equipe estrangeira como mandante e 2 a 0 para o Rubro-Negro em campo neutro, no Uruguai. Todos os quatro gols cariocas foram marcados pelo craque flamenguista.
Em 2019, uma nova era começou, e Gabigol foi o protagonista da vez, sob o comando de Jorge Jesus. O atacante foi decisivo e marcou duas vezes nos acréscimos para virar o jogo de maneira épica, conquistando o bicampeonato em cima do River Plate, da Argentina. Além disso, Gabi voltou a balançar as redes em outras duas decisões de Libertadores. Uma delas ocorreu em 2021, no vice-campeonato para o Palmeiras (derrota por 2 a 1), e a outra em 2022, no triunfo diante do Athletico Paranaense (vitória por 1 a 0). Assim, ele igualou Zico em gols – quatro no total – em finais da competição continental.
Em busca de um novo herói
Agora, o Flamengo busca mais glórias. A torcida rubro-negra já tem suas esperanças voltadas para o futuro com jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique, já ídolos do clube. Ambos têm potencial de se tornarem os novos protagonistas das grandes finais e marcarem mais um capítulo na história do Rubro-Negro.
