Flamengo bate a Portuguesa com time sub-23 e larga bem na classificação do Campeonato Carioca

Com dois gols, um de pênalti, Lázaro foi o nome do jogo, no Luso-Brasileiro

Rendeu o esperado! Com uma equipe sub-23, conforme planejado pela diretoria, o Flamengo foi até o Estádio Luso-Brasileiro, na noite desta quarta-feira (26), para enfrentar a Portuguesa, pela primeira rodada da Taça Guanabara, e venceu por 2 a 1, estreando com o pé direito no Campeonato Carioca de 2022. O destaque do confronto foi o meia Lázaro, que anotou os dois gols e participou de algumas jogadas perigosas. Pelo lado dos visitantes, Sanchez foi quem balançou a rede. Agora, os meninos do Ninho devem também atuar no próximo compromisso, contra o Volta Redonda, e somente diante do Boavista, o elenco principal irá entrar em campo.

O primeiro tempo não teve tantas chances, porém, foi de domínio rubro-negro e a garotada apresentou bom futebol diante da Lusa. Logo aos 2 minutos, em contra-golpe veloz puxado pelo time da Gávea, André passou pela marcação, deixou todo mundo para trás e driblou o goleiro, que dividiu forte e derrubou o atacante dentro da grande área. O árbitro assinalou pênalti e, na cobrança, Lázaro bateu com perfeição no canto direito, abrindo o placar na Ilha do Governador. Na sequência da etapa, os mandantes ainda criaram mais duas oportunidades, sem sucesso. Aos 15, os comandados de Marcus Paulo Grippi também ameaçaram, com chute de Pirambu, defendido por Matheus Cunha.

Na volta do intervalo, a partida pegou fogo no começo e a contagem foi rapidamente alterada no Luso-Brasileiro. Aos 9, Thiaguinho recebeu na ponta esquerda e soltou uma pancada na direção de Carlão, obrigando o arqueiro a espalmar. A bola veio justamente no caminho de Lázaro e a joia do clube, que pode ser aproveitada pelo técnico Paulo Sousa entre os profissionais na temporada, arrematou, de primeira, com muito estilo para ampliar a vantagem e fazer 2 a 0. No entanto, a euforia durou pouco, já que, aos 15, o lateral-esquerdo Sanchez, aproveitando batida de escanteio, testou firme e descontou a favor da Portuguesa. A partir daí, o ritmo do jogo caiu, assim como a produção ofensiva de ambos os lado. Por conta disso e das muitas mexidas dos treinadores, o confronto ficou muito truncando e terminou com a vitória do grupo de Fábio Matias.

POR BRUNO GENTILE